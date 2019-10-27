مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا في مباراة نوريتش سيتي

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر يونايتد رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أول فريق يسجل 2000 هدف في "البريميرليغ".

ووقع اللاعبل الإنجليزي، سكوت ماكتومناي، على هدف فريقه رقم 2000 في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي تجمع اليونايتد بنوريتش سيتي.

وحصد مانشستر يونايتد أكثر عدد من الألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعج أن وصل إلى لقبه رقم 20 في موسم 2012-2013.

ولا يمر اليونايتد بأفضل فتراته خلال السنوات الماضية، إذ كان قد فشل خلال الموسم الماضي بالوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما أن لقب الدوري غاب عنه منذ 6 سنوات.