بعد يوم من الإصابة.. محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر اللاعب المصري محمد صلاح، الإثنين، في تدريبات فريقه، ليفربول، بعد يوم من تعرضه لإصابة في الكاحل، خلال مباراة "الريدز" أمام توتنهام الأحد.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول على تويتر صورة صلاح في تدريبات وعلقت عليها قائلة: "يبدو أن مو يفكر في طريقة جديدة لإحراز هدفه القادم".

وظهر اللاعب المصري وهو يضحك في الصورة، ما يشير إلى الروح المعنوية العالية، وهو ما بدد مخاوف جماهير ليفربول من أن إصابة نجم الفريق قد تكون خطيرة.

وخرج صلاح من أرضية ملعب "أنفيلد" عند الدقيقة 84 من القمة أمام توتنهام، وكشف المدرب الألماني للريدز، يورغن كلوب، أن لاعب تعرض لإصابة في الكاحل.

وكان قد أصيب اللاعب المصري في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، قبل التوقف الدولي، ما تسبب بغيابه عن الملاعب لمدة قاربت 3 أسابيع.