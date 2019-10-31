إسرائيلية تحكّم مباراة تثير ضجة لإيقافها مباراة لتلتقط صورة "سيلفي"

نشر الخميس ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بعد اعتزاله كرة القدم.. هكذا كانت مسيرة "الساحر" البرازيلي رونالدينيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الحكم الإسرائيلية، ليلاخ أسولين، وإيقافها مباراة لالتقاط صورة سيلفي مع اللاعب البرازيلي، كاكا، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعادت نشر مقطع الفيديو عن صحيفة المدينة السعودية، بتعليق قالت فيه: "في لقطة فريدة باتت حديث العالم، قامت الحكمة الإسرائيلية ليلاخ أسولين بمنح النجم العالمي البرازيلي كاكا الكارت الأصفر، لتلتقط صورة سيلفي تذكارية معه".

وأضحت إسرائيل بالعربية أن هذا الفيديو جاء "على هامش مباراة نجوم السامبا القدامى ومنتخب إسرائيل في حيفا أمس".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: