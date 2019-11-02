تريزيجيه يوقع على هدفه الأول في الدوري الإنجليزي.. والضحية ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع اللاعب المصري، محمود حسن (تريزيجيه)، السبت، على هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة أستون فيلا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد 20 دقيقة قدم خلالها مستوى جيدا في المباراة، خطف تريزيجه الهدف الأول لفريقه في مرمى "الريدز"، والذي أقرته تقنية الفيديو المساعد للحكم بعد شكوك حول وجود حالة تسلل.

واحتفل اللاعب المصري بفرحة عارمة بهدفه في مرمى أحد كبار إنجلترا، وهو الهدف الذي سيبقى طويلا في ذاكرته كأول له في "البريميرليغ".

وانضم تريزيجه لصفوف أستون فيلا مطلع العام الجاري، ولم ينجح في تسجيل هدفه الأول في البطولة طيلة 10 جولات.