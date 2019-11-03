لاعبو الأهلي المصري يرتدون "الكندورة" الإماراتية: "نحبكم وايد وايد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتدى عدد من لاعبي النادي الأهلي المصري الزي الوطني الإماراتي (الكندورة)، خلال تواجدهم في دبي، حيث المعسكر التدريبي للفريق.

ونشرت صفحات النادي الأهلي على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة أظهرت عددًا من اللاعبين بينهم، أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة، لدى محاولتهم ضبط الكندورة والرقص عند ارتدائهم الزي التقليدي للإمارات.

وكتبت صفحات النادي الأهلي تعليقًا على الفيديو، قائلة: "لاعبونا كما لم تروهم من قبل"، وجاء في تعليق على صورة أخرى للاعبين بالزي الإماراتي: "نحبكم وايد وايد (كثيرا)".

ويُعسكِر الأهلي في الإمارات إلى الأربعاء المُقبل، حيث يؤدي مرانه على ملعب نادي شباب الأهلي في دبي.

ويحاول الفريق بقيادة السويسري مرينيه فايلر استغلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري، بسبب تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.