تركي آل الشيخ يعلن المصالحة مع محمود الخطيب بزيارة إلى منزله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في صفحته على فيس بوك، صورًا تجمعه برئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، حيث زار آل الشيخ الخطيب في منزله للاطمئنان على صحته.

وتعد هذه الخطوة نهاية الخلاف بين آل الشيخ الذي كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، ومحمود الخطيب.

وكتب تركي آل الشيخ في صفحته على فيس بوك، الاثنين، "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا 🇪🇬❤🙏🏻🇸🇦 Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, November 4, 2019

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري، فإن محمود الخطيب استقبل بمنزله، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

وعبر محمود الخطيب، حسبما نقل موقع النادي الأهلي، عن "امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه بالاطمئنان على صحته؛ سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام، أو من خلال حضوره بنفسه".

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودي، قال في وقت سابق، مسامحته لجميع من أساؤوا له من جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أنه سيفتح "صفحة جديدة" في حب كيان النادي الأهلي.

وشهدت العلاقة بين إدارة الأهلي وآل الشيخ خلافات وصلت إلى حد التقاضي، قبل أن يعود الأخير ويسحب جميع القضايا المقدمة بحق أعضاء النادي.