ليفربول يخوض مباراتين في يوم واحد في 17 ديسمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخوض نادي ليفربول الإنجليزي، متصدر الدوري، وبطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، مباراتين في يوم واحد في 17 ديسمبر كانون الأول المقبل.

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، موعد مباراة أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة في 17 ديسمبر كانون الأول، أي قبل يوم واحد من مباراة ليفربول في الدول نصف النهائي لكأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر.

وسيلعب النادي الإنجليزي، حسبما أعلن في موقعه الرسمي، بفريقين في وقت واحد، حيث سيشارك الفريق الأول في بطولة كأس العالم في قطر، فيما سيشارك الفريق الثاني في مباراة كأس الرابطة المعروفة باسم كأس كاراباو.

وقال النادي في بيان له، إنه تم التوصل إلى ذلك "من خلال تفضيل المصلحة العامة والحل الأفضل لكل الأندية"، على حد وصفه، معتبرًا أن هذا السيناريو "ليس مثاليًا"، لافتًا إلى أنه "تمت مناقشة تواريخ بديلة، ولكن في النهاية لم يتم اعتبار أي منها مناسبًا دون المساس بجدول المسابقة أو فرض ضغوط غير ضرورية على فريقنا"، بحسب البيان.