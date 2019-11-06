دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر المدرب الألماني، يورغن كلوب، من خوض فريقه مباراتين في أقل من 24 ساعة في ديسمبر/كانون أول المقبل، مقترحا أن يذهب أستون فيلا الإنجليزي إلى قطر لخوض مباراة هناك.

وقال كلوب عند سؤاله عن القضية: "ربما علينا أن نطلب من أستون فيلا الذهاب إلى قطر لخوض مباراتنا هناك"، ثم تابع قائلا إنه من المبكر الحديث عن ذلك لكن فريقه يعرف كيف سيتعامل مع القضية.

وسيلتقي ليفربول بأستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 17 ديسمبر/كانون أول، قبل أن يخوض الفريق مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الدوحة.

وأكد كلوب أن فريقه طرح اقتراحات أخرى لحل القضية، لكنها كانت مشاكل أكثر منها حلولا، وأشار إلى أن ليفربول لا يرغب في اختلاق المشاكل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو مع رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأشار المدرب الألماني إلى أن فرصة اللعب في مونديال الأندية لا تأتي "5 ملايين مرة"، وذلك كون أن المشاركة في هذه البطولة تقتصر على الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول كان قد أصدر بيانا أعلن فيه أن المدرب الألماني سيلعب بتشكيلة اللاعبين الصاعدين أمام أستون فيلا، وبالفريق الأول في مونديال الأندية.