رواد تويتر في مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد أبو تريكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغي #عيد_ميلاد_سعيد و #عيد_ميلاد_تريكه_الاسطوره للاحتفال بميلاد لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة والذي يبغ من العمر 41 عاما.

وتصدرت تغريدات الاحتفال بعيد ميلاد لاعب كرة القدم المصري السابق، قائمة الأكثر تداولا في مصر منذ صباح الخميس 7 نوفمبر تشرين الثاني.

ووصف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بنسخته العربية على تويتر، اللاعب بأسطورة المنتخب المصري والنادي الأهلي.

ويعد محمد أبو تريكة، أحد أفضل لاعبي الوسط في أفريقيا عبر التاريخ، وكلمة السر في هيمنة مصر على القارة السمراء على مستوى الأندية والمنتخبات لعقد من الزمن.

كما شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2006 وحقق أكبر إنجاز عالمي للكرة المصرية حين تحصل الفريق القاهري على المركز الثاني في البطولة التي كانت تقام في اليابان.

قاد أبو تريكة منتخب مصر لتحقيق بطولة أفريقيا في مناسبتين، وكانت كلمة الحسم له في نسختي 2006 و2008، إذ سجل ركلة الجزاء الحاسمة في النسخة الأولى، ووقع على هدف الفوز في نهائي الثانية.

أما عالميا فلعب تريكة بطولة كأس القارات عام 2009، وقدم مستوى ملفتا في البطولة التي خسرت فيها مصر من البرازيل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة تاريخية، وحقق الفراعنة فوزا لا يُنسى على إيطاليا.