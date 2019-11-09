ليفربول ينشر فيديو 50 هدفا لمحمد صلاح: 3 دقائق من المتعة الساحرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، فيديو يضم 50 هدفا وصفها بـ"الأهداف الملكية"، بأقدام لاعبه المصري محمد صلاح، وعلق النادي على الفيديو، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة".

كما نشر النادي مقطع فيديو آخر بعنوان "مباراة خيالية" في إشارة إلى فوز الفريق على منافسه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل 3 عام 2018، وهي المباراة التي سجل فيها محمد صلاح هدفه الشهير من قرب دائرة نصف الملعب مستغلا خروج الحارس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 31 من 11 مباراة، لمواجهة مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، في واحدة من أصعب المباريات على الفريقين، والتي قد تحمل نتيجتها تأثيرا على النتيجة النهائية للقب الدوري الإنجليزي.

وأكد مدرب ليفربول يورغن كلوب على أهمية اللقاء، قائلا في مؤتمر صحفي: "علينا جميعا أن نكون في أفضل مستوى لنا ويجب أن نقدم أفضل أداء". وعما إذا كان يعتقد أن المباراتين مع مانشستر سيتي قد تحسم لقب الدوري، قال كلوب: "أنا لا أعرف، أنا حقا ليس لدي فكرة".