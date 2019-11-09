دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على هامش مباراة نادي الهلال السعودي مع منافسه الياباني أوراوا، شهدت مدرجات ملعب جامعة الملك سعود، السبت، لفتة طريفة عندما شارك رجل عجوز مُشجعي النادي وصلة رقص.

اللفتة نالت إعجاب كثير من السعوديين عبر تويتر إبان مباراة الفريقين في لقاء الذهاب بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

مٌغرد سعودي كتب ساخرًا: "توقعت الشايب جاي ينصحه"، فيما قال آخر: "رجل مُسن في منظر لطيف وعفوي يشارك مشجعا هلاليا الرقص في ملعب جامعة الملك سعود اليوم قبل بداية مباراة الهلال وأوراوا"

وتعتبر مباراة اليوم بين الهلال وأوراوا نسخة مُكررة ما حدث في 2017، إلا أن الهلال حينها خسر نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تعادل الفريق الياباني في لقاء الذهاب بالسعودية (1-1)، وفاز في مباراة العودة (1-0).

وكان آخر لقب أحرزه الهلال السعودي كبطل لدوري أبطال آسيا قد حققه في عام 2000.

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