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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني بنسخته المحدثة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات قادمة.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانا عبر موقعه الرسمي، الإثنين، أكد فيه أن المملكة ستستضيف النسخ الثلاث المقبلة للبطولة بنظامها المحدث والذي يقضي بمشاركة 4 أندية بدلا من فريقين كما كان النظام السابق.

وأشار الاتحاد الإسباني إلى أن النظام الجديد سيعطي قيمة إضافية للبطولة وسيساعد الفرق على التحضير بشكل جيد لاستحقاقاتها المقبلة، لافتا إلى أن البطولة ستقام في فصل الشتاء، ومنوها إلى أن هذه البطولة ستعطي دفعة لإسبانيا في سباق الفوز بحق استضافة كأس العالم 2030.

وكشف الاتحاد الإسباني أن الاتفاقية التي وقعها مع الجانب السعودي تضمنت السماح بدخول النساء إلى الملاعب دون شروط، بالإضافة إلى إطلاق بطولة كرة قدم للسيدات في المملكة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار إسهام كرة القدم في تطوير المجتمعات، وهي الرسالة التي يسعى الاتحاد الإسباني لترسيخها.

وكانت قد استضافت السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي في النسخة الماضية وسيستضيف النسخة الحالية في ديسمبر/كانون أول المقبل، ما شكل عامل جذب لبقية الدول الأوروبية لإجراء مثل هذه المسابقات على الأراضي السعودية.