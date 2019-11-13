ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه نادي الهلال السعودي شكره لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على تخصيص 4 طائرات لنقل جماهير الفريق إلى اليابان لحضور إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر النادي السعودي بيانا وجه من خلاله الشكر للأمير محمد بن سلمان، على تخصيص الطائرات الأربع للجماهير الهلالية من أجل مؤازرة الفريق في المباراة المرتقبة.

وأشار الهلال إلى أن دعم ولي العهد للرياضة السعودية أثمر عن تطورها بشكل كبير خلال الفترة الماضية توازيا مع "النقلة النوعية" التي تشهدها المملكة في القطاعات كافة.

وقال النادي السعودي إنه يعتزم تخصيص هذه الطائرات لما يعرف بـ"القوة الزرقاء" التي دعمت الفريق في جميع المباريات وساهمت في وصوله للمباراة النهائية للبطولة الآسيوية، حسبما جاء في بيان النادي.

وكان قد تفوق الهلال في ذهاب المباراة النهائية للبطولة بهدف نظيف على حساب أوروا ريدز الياباني، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب البطولة الأول له بنسختها الجديدة.