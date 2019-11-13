مدرب مصر يكشف سبب حضور محمد صلاح لمعسكر المنتخب رغم الإصابة

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدرب منتخب مصر، حسام البدري، الأربعاء، سبب انضمام محمد صلاح لمعسكر "الفراعنة" رغم عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وكينيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 إن صلاح يعاني من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي.

وتابع مدرب مصر قائلا إن جناح ليفربول انضم إلى بعثة المنتخب من أجل إثبات "المصداقية" قبل أن يغادر المعسكر بسبب عدم جاهزيته لخوض المباراة المقبلة لمنتخب بلاده.

وأكد البدري أنه يثق في الـ24 لاعبا الذين استدعاهم لهذه المباراة وطالب الجماهير بحضور المباراة من أجل دعم المنتخب من المدرجات، لافتا إلى أن المباراة لن تكون سهلة.