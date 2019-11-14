دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الإيراني بهدفين لهدف واحد، في إطار تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر 2022.

أقيمت المباراة في العاصمة الأردنية عمان، حيث كان من المقرر إقامة المباراة في مدينة البصرة العراقية، لكن الاحتجاجات التي تشهرها العراق منذ أسابيع حالت دون ذلك.

استهل لاعب المنتخب العراقي مهند علي التهديف لمنتخب بلاده في الدقيقة 11 من عمر المباراة، لكن الإيرانيين تمكنوا من غحراز التعادل في الدقيقة 25 من شوط المباراة الأول من خلال اللاعب أحمد نور الله.

في الدقيقة 90 من المباراة التي امتد وقتها حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، أحرز علاء عباس هدف الفوز للمنتخب العراقي، معلنا فوز فريق بلاده بنقاط المباراة الثلاث.

وعزز المنتخب العراقي، بهذا الفوز، صدارته للمجموعة الثالثة لتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن وسع الفارق مع إيران إلى 4 نقاط، لتحتل المركز الثالث في المجموعة بعد البحرين.

ومن المنتظر أن يحل منتخب البحرين على ضيفا على فريق هونغ كونغ، لحسم تقدمه في منافسات المجموعة.

واحتشد آلاف العراقيين في ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، لمتابعة المباراة، من خلال شاشات عرض مخصصة لذلك، واحتفل المتظاهرون بفوز المنتخب العراقي.

وتشهد العراق احتجاجات دامية منذ أسابيع، للمطالبة برحيل الحكومة، واحتجاجا على تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.