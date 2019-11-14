تركي آل الشيخ يحتفي بوصول ميسي إلى الرياض: استقبال هادئ وجميل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بوصول ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، الخميس، ضمن بعثة المنتخب الأرجنتيني الذي سيلاقي نظيره البرازيلي في الرياض، في مباراة ودية، الجمعة.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له على تويتر، مصحوبًا بصورة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، "استقبال هادئ وجميل لميسي".

وكان المنتخب البرازيلي، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق، الخميس، استعدادًا لملاقاة منتخب الأرجنتين في ملعب جامعة الملك سعود، بالرياضن في إطار فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية.