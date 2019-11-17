بعد الصافرة.. ميسي والأرجنتين الحل في "الانفصال"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني وعلى رأسها ليونيل ميسي، إلى إسرائيل، بعد زيارة إلى السعودية، خاض خلالها "راقصو التانغو" مباراة ضد غريمهم البرازيلي.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عفير جنلدمان، اللقطات الأولى لوصول ميسي والأرجنتين إلى إسرائيل.

وقال جنلدمان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " نجم كرة القدم العالمي العبقري ميسي وصل قبل قليل إلى إسرائيل مع منتخب الأرجنتين لإجراء مباراة خاصة مع منتخب الأوروغواي غدا في تل أبيب".

وظهر في المقطع أن بعثة المنتخب الأرجنتيني جاءت على متن الشركة الأردنية للطيران، بعد الزيارة إلى السعودية.

وكان قد خاض "راقصو التانغو" مباراة ضد البرازيل على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة، وانتهى اللقاء بهدف نظيف لصالح الأرجنتين.