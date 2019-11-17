بعد الصافرة.. ميسي والأرجنتين الحل في "الانفصال"؟

بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة شكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مباراة أمام البرازيل في العاصمة، الرياض.

وقال ميسي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "سعيد بالعودة إلى الرياض، الطاقة انتقلت للجميع، أتطلع قدما للعودة مجددا، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على المساء الرائع".

ونشر النجم الأرجنتيني الذي خطف الأنظار في الرياض، مقطع فيديو يُظهر عناقه مع آل الشيخ في النفق المؤدي إلى أرضية الملعب قبل بداية المواجهة.

وكانت قد تغلبت الأرجنتين بهدف نظيف على غريمتها التقليدية، البرازيل، بهدف نظيف سجله "ليو" على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، الجمعة.

وشهد اللقاء مناوشة بين ميسي ومدرب البرازيل، بعد أن اعترض الأخير على عدم منح ميسي بطاقة صفراء خلال المباراة، ليقوم اللاعب الأرجنتيني بإشارة بيده للمدرب يطالبه من خلالها بالصمت.