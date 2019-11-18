دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر اقتحام جماهير جزر القمر لأرضية ملعب مباراة منتخبها أمام مصر والتي انتهت بالتعادل السلبي الإثنين.

ونجحت جزر القمر بفرض التعادل السلبي على ضيفتها، مصر، ضمن ثاني مباريات الفريقين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020.

وبهذا التعادل وصل منتخب جزر القمر إلى النقطة رقم 4 من فوز وتعادل، في حين حققت مصر نقطتها الثانية، لتحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة.

ولم يحقق الفراعنة أي فوز خلال التصفيات الحالية، إذ تعادلوا في مباراتي كينيا وجزر القمر، فقد فرض الكينيون التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المصريين في المباراة الرسمية الأولى لمدرب المنتخب المصري، حسام البدري.

يذكر أن مصر افتقدت جهود نجمها الأول، محمد صلاح، الذي حرمته الإصابة من المشاركة في مباراتي التصفيات اللتين خاضهما الفراعنة.