دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى اللاعب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، أن سبب تراجع مستوى منتخب مصر يعود إلى غياب الجماهير عن حضور مباريات الدوري ما جعل اللاعبين يظهرون في دور "كومبارس" بالإضافة إلى تأجيل مباريات البطولة المحلية، ودافع عن بقاء حسام البدري مدربا للفراعنة مشيرا إلى أنه أصيب بـ"الخمول التدريبي" لكنه سيبني منتخبا قادرا على الظهور بشكل جيد في بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة.

وقال ميدو في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "منتخب مصر الأول سيء جدا ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث!! يجب ان يحصل البدري على فرصته كامله وان نبعد منتخب مصر عن اجواء تصفية الحسابات الشخصية. منتخبنا سيتحسن وسنتأهل لكاس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة ان شاء الله…".

وأضاف اللاعب المصري السابق قائلا: "بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب ان نبحث لماذا وصل لاعبونا لهذا المستوى… تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وأضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير!! اصرار المسؤولين على لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبين بدور الكومبارسات بدلا من ان يكونوا ابطالا…".

وتابع ميدو قائلا: "الكومبارس يبدع في مسرح خالي من الجماهير ويعتقد انه بطلا وعندما تظهر الجماهير يكتشف انه مازال كومبارسا".

وطالب المهاجم المصري السابق المسؤولين عن كرة القدم في بلاده بعودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الدوري المصري، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لتدهور مستوى المنتخب هو التأجيلات "المزيفة" للدوري.

ودافع ميدو عن البدري قائلا إنه أصيب بـ"الخمول التدريبي" بعد أن ابتعد عن التدريب لفترة عمل خلالها كإداري في نادي بيراميدز، معبرا عن ثقته في أن الأخير سيتحسن بمرور الوقت مع المنتخب.

يذكر أن الفراعنة كانوا قد تعادلوا في أول مباراتين لهم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020، إذ فرضت كل من كينيا وجزر القمر التعادل بهدف لمثله وبنتيجة سلبية على التوالي.