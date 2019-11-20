تضامن لاعبي مصر مع معاذ عمارنة يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورا تُظهر تضامن لاعبي منتخب مصر الأولمبي مع المصور الفلسطيني معاذ العمارنة الذي أصيب في عينه خلال تغطيته الهجمات الإسرائيلية على مواقع سرايا القدس في قطاع غزة.

وأظهرت الصور تضامن كل من مصطفى محمد وأسامة جلال، مع المصور الفلسطيني خلال مباراة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

وكانت مصر قد نجحت في حجز مقعد لها بأولمبياد طوكيو 2020 بعد أن وصلت لنهائي البطولة الأفريقية إثر تغلبها على جنوب افريقيا بثلاثة أهداف نظيفة.

ولاقى تصرف اللاعبين المصريين ترحيبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ رأى عدد من المغردين والإعلاميين أن ما قام به كل من محمد وجلال يعبر عن قيم اللاعب المصري.

وتعلق الجماهير المصرية آمالها على المنتخب الأولمبي بعد أن قدم مستويات مميزة خلال البطولة التي تستضيفها في مصر، في ظل تدهور مستوى المنتخب الأول منذ بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان قد تعرض العمارنة لإصابة خطرة في عينه أثناء تغطيته للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي، ما أثار حملة من التفاعل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.