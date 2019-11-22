دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتدى لاعبو المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم قناع سيلفادور دالي الشهير، أثناء دخولهم استاد القاهرة الدولي، مساء الجمعة، للمشاركة في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للمنتخبات أقل من 23 عاما، حيث يلتقي المنتخب المصري مع منتخب كوت ديفوار.

وحظي مقطع الفيديو، المنشور في حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تويتر، بتداول واسع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر القناع بعد ارتداء أبطال المسلسل الإسباني Money Heist للقناع في أحداث المسلسل، أثناء القيام بسرقة مصلحة سك العملة في إسبانيا.

وتباينت ردود الفعل حول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلتقي المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، نظيره المنتخب الإيفواري في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا أقل من 23 سنة لكرة القدم.

وحسم المنتخب المصري لكرة القدم تأهله لبطولة الألعاب الاوليمبية التي ستقام في العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد تأهله للمربع الذهبي للبطولة الأفريقية.