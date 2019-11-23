دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، السبت، من وصفهم بـ"صائدي البطولات المزيفة" والذين ساهموا بتقسيم الجمهور المصري بين ناديي الأهلي والزمالك بعد الفوز في كأس أمم أفريقيا (تحت 23 عاما).

وقال حسن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "على مدار أيام توحدنا جميعا خلف منتخب مصر ونجحنا أن نقتنص اللقب ونصعد للأولمبياد ونفرح بشباب رسم البسمة والسعادة لنا ولكن بعدها بساعات جاء البعض من أصحاب البطولات الزائفة والمزايدات الرخيصة ليقسمونا من جديد أهلي وزمالك ليحاولوا افساد أجواء الفرحة كعادتهم ونسوا أنهم جميعا أبناء مصر ".

من جانبه، أثار معلق قناة الكأس القطرية، المصري أحمد الطيب، الجدل بعد تغريدة هنأ فيها منتخب مصر باللقب الأفريقي وسلط الضوء على انتماء كل من حارس المرمى والظهير الايسر وهداف البطولة ورئيس اتحاد الكرة، للزمالك.

أثارت التغريدة غضب جمهور الأهلي، وقام عدد من المغردين بالتعليق على تغريدة قائد منتخب مصر سابقا واعتبروا أنه يقصد بها الطيب في حين رأى آخرون أن الإعلام يتحمل المسؤولية.

وكانت قد توجت مصر بلقب كأس أمم افريقيا، الجمعة، بعد الفوز على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك بعد أن حجز "الفراعنة" مقعدهم في أولمبياد طوكيو 2020.