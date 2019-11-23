دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على فوز منتخب مصر ببطولة كأس أمم افريقيا دون سن الـ23 عاما، مهنئا "الفراعنة" بهذا الانتصار.

وقال أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الف مبروك تأهل منتخب الشباب المصري لأولمبياد طوكيو والفوز بكأس بطولة أمم افريقيا".

وكان قد حقق منتخب مصر الأولمبي بطولة الأمم الأفريقية، الجمعة، بعد فوز على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية، ليحقق لقبه الأول في هذه البطولة.

وحجز الفراعنة مقعدهم في الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية، طوكيو، عام 2020، بعد وصولهم للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية.