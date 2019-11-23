بداية "استثنائية" لمورينيو مع توتنهام.. والضحية سلفه في ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتح المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، السبت، مشواره مع توتنهام هوتسبرز، بالفوز خارج أرضه على ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب لندن الأولمبي، تقدم الضيوف عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، عند الدقيقة 36، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني عند الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني عزز المهاجم الإنجليزي هاري كين، تقدم توتنهام بالهدف الثالث عند الدقيقة 49، قبل أن يقلص الإنجليزي ميشيل أنتونيو الفارق لويست هام بتسجيل الهدف الوحيد عند الدقيقة 73 ويسجل الإيطالي أوغبونا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

على عكس المتوقع اتسم أداء "السبرز" بالنزعة الهجومية، وقدم الفريق مباراة مقنعة خارج الأرض، كما ظهر سون مجددا بمستواه المعهود ليسجل هدفا ويصنع آخر ويلفت الأنظار بعد تراجع مستواه منذ بادية الموسم الحالي.

وبهذا الفوز وصل توتنهام إلى نقطته رقم 17 ليقفز للمركز السادس على سلم الترتيب مؤقتا، بعد أن كان يحتل المركز الـ14 قبل هذه المباراة.

وواجه "الاستثنائي" المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الذي كان قد سبقه في تدريب ريال مدريد عام 2010، قبل أن يأتي مورينيو إلى الريال في موسم 2011/2012.