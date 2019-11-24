آسيا ترتدي "الثوب الأزرق".. الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى بنسختها الجديدة وللمرة الثالثة بنسختيها القديمة والجديدة، وذلك بعد فوزه على أوراوا ريدز الياباني بهدفين نظيفين.

فعلى أرضية ملعب سايتاما في اليابان، انتهى الشوط الأول سلبي لنتيجة بين الزعيم السعودي والفريق الياباني، ولم يشهد الشوط فرصا حقيقية من الجانبين.

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال بتسجيل هدف التقدم عبر سالم الدوسري، عند الدقيقة 74، قبل أن يضيف الفرنسي بافاتيمبي غوميز، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكان قد فاز الزعيم في الذهاب بهدف نظيف على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، لتكون النتيجة الإجمالية لمباريات الذهاب والإياب 3-0 لصالح الفريق السعودي.

يذكر أن هذا هو اللقب الثالث للأندية السعودية بالنسخة الجديدة للبطولة والتي استحدثت عام 2003، وذلك بعد أن حقق الاتحاد اللقب في نسختين متتاليتين.