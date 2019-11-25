ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت بعثة نادي الهلال السعودية إلى العاصمة، الرياض، الإثنين، وسط استقبال حاشد من قبل الجماهير الهلالية التي احتشدت لاستقبال آسيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال آسيا فيديو يُظهر وصول لاعبي "الزعيم" إلى الرياض، في حين نشرت صفحة النادي الرسمية صورا لاستقبال رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير الوليد بن طلال لبعثة الفريق في المطار.

من جانبه، قال قائد الفريق محمد الشلهوب، عند وصوله إلى الرياض إنه يهدي هذا الفوز لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن لاعبي الهلال نفذوا وعدهم بجلب البطولة وإهدائها لوي العهد وللجماهير السعودية والهلالية، ووجه شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.

وعن اللقطة التي أثارت إعجاب المتابعين، بينه وبين سلمان الفرج، أكد الشلهوب أنه كان يريد أن يرفع الفرج الكأس كونه خاض المباراة النهائية لكن الأخير لم يقبل بذلك، وختم قائلا: "هذه بيئة الهلال".

واحتشدت جماهير "الزعيم" في منطقة الدرعية في السعودية، للاحتفال بفريقها المتوج بلقب دوري أبطال آسيا، إذ سيتوجه اللاعبون إلى هناك للقاء جماهيرهم.

وكان توجه "الزعيم" بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على أوراوا ريدز الياباني بعدفين نظيفين في إياب نهائي البطولةـ ليحصد اللقب الذي غاب 19 عاما عن خزائنه.