المنتخب السعودي لكرة القدم يصل الدوحة للمشاركة في "خليجي 24"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، وذلك على الرغم من المقاطعة السياسية بين البلدين.

ونشر حساب المنتخب السعودي على تويتر، الاثنين، صورا لبعثة الفريق فور وصولهم العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة التي تنطلق 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

ويلتقي المنتخب القطري نظيره العراقي، في افتتاح مباريات البطولة والتي يشارك فيها 8 منتخبات عربية حتى 8 ديسمبر كانون الثاني المقبل.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث وقطر والمعروفة باسم "الأزمة الخليجية"، في إشارة إلى قرار تلك الدول بإعلان مقاطعتها قطر في 2017.

ويلتقي المنتخب السعودي بنظيره الكويتي، في أولى مباريات الفريق السعودي في البطولة، الأربعاء المقبل.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى في البطولة قطر والإمارات والعراق واليمن.