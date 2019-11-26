أبو تريكة عن اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022: شرف كبير

تعرف على أول وأشهر ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة عن شكره لاختياره ضمن سفراء بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي ستقام في قطر في عام 2022.

ووصف أبو تريكة، بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بأنها "مونديال العرب جميعًا".

وكتب أبو تريكة في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، "أن تكون سفيراً لأول مونديال في الوطن العربي هذا شرف كبير.. مونديال ٢٠٢٢ في قطر، مونديال العرب جميعا.. شكرا جزيلا".

واختير لاعب المنتخب المصري السابق وائل جمعة، ضمن قائمة سفراء البطولة المقرر إقامتها في الدوحة في 2022، بالإضافة إلى قائد المنتخب البرازيلي السابق كافون ونجم المنتخب الكاميروني السابق صامويل إيتو.