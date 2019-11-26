ولي العهد السعودي يستقبل بعثة الهلال ويحمل كأس دوري أبطال آسيا

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهاز الفني ولاعبي الفريٌ، بعد فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت صورا من استقبال ولي العهد لبعثة الفريق المتوج باللقب الآسيوي، وهنأهم بتحقيق اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية، مطالبا إياهم ببذل الكثير من الجهد لرفع اسم السعودية في المحفل العالمي.

وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يحمل كأس دوري أبطال آسيا، ويلتقط الصور مع لاعبي وأعضاء الجهازين الفني والإداري للهلال.

يذكر أن "الزعيم" كان قد حقق لقب البطولة الآسيوية الأحد، بعد فوزه على أوراوا ريدز اليابني بهدفين نظيفين في إياب المباراة النهائية للبطولة، ليحجز مقعدا في مونديال الأندية بقطر.