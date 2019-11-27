الكويت تقسو على السعودية بافتتاح مباريات الفريقين في خليجي 24

مدير المنتخب السعودي لـCNN: إذا أردنا أن نكون أقوياء يجب أن نواجه منتخبات قوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الكويتي على نظيره السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس الخليج بنسختها رقم 24 والمقامة في قطر.

فعلى أرضية ملعب عبدالله بن خليفة، تقدمت الكويت عند الدقيقة 43 غبر أحمد الظفيري، لينتهي الشوط الأول بهدف كويتي نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز الأزرق تقدمه بالهدف الثاني عن طريق سامي الصانع عند الدقيقة 46، قبل أن يختتم مبارك الفنيني أهداف الكويت بالهدف الثالث عند الدقيقة 90.

وقبل نهاية المباراة بثوان سجل فراس البريكان هدف تقليص الفارق للسعودية، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد، لصالح الكويت.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب الكويتي فرق المجموعة الثانية بـ3 نقاط، متفوقا على البحرين وعُمان بنقطتين في حين تذيل الأخضر فرق المجموعة.