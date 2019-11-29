ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أقامت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودي، حفلا تكريميا ضخما لنادي الهلال الذي عاد من اليابان متوجا بلقب أبطال آسيا بعد فوزه على نادي أوراوا ريدز الياباني بعدفين نظيفين في إياب نهائي البطولة.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه صورا ومقاطع فيديو بثتها قناة روتانا من حفل التكريم الذي ضم الأمير الوليد بن طلال وعبدالرحمن بن مساعد وعدد من الأمراء وأعضاء النادي واللاعبين بحضور جماهيري ضخم.

وفي تغريدة، نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد مقطع فيديو من حفل التكريم بتعليق على وسم حمل اسم "حفل الترفيه للهلال"، قال فيه: "حضور هائل يليق بالهلال.. شكرًا هيئة الترفيه.. شكرًا ابو ناصر (تركي آل الشيخ)"

على الصعيد متصل يستمر الجدل الذي أثاره الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج بتصريحات قال فيها خلال برنامج على قناة SBC، الاثنين، حيث قال: "نادي الهلال انا باخذه كنموذج من الأندية، كل الأندية دعمت والكل أخذ فلوس والكل اخذ تعاقدات، نادي الهلال الصفقات الي فيه لما نحسبها كمجمل بقيمة عقود اللاعبين السعوديين والأجانب وعقود المدربين وعقود الاحتياط تتكلم في مليار، مليار ونص، هذي من وين جت؟ هذه كلها دعم من الدولة من خلال الرؤية الي قدمها سمو ولي العهد لدعم الرياضة والشباب وبدأ في تنفيذها الله يمسيه بالخير تركي آل الشيخ.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول تصريحات الفراج: