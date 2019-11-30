حالة طرد غريبة لحارس ليفربول في مباراة برايتون.. فماذا فعل؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرض حارس نادي ليفربول الإنجليزي، أليسون بيكر، السبت، لحالة طرد غريبة في مباراة فريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب أنفيلد في مدينة ليفربول، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 18 عبر الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعند الدقيقة 24 من عمر المباراة، عزز ليفربول تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عبر فان دايك، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، قلص الضيوف الفارق عبر الإنجليزي لويس دينك، عند الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة حالة غريبة، حين تعرض بيكر لحالة طرد بعد أن لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، وهي حادثة لم تتكرر منذ عام 2015.