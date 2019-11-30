دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم سابقا، صلاح رمضان، إن رئيس الاتحاد الرياضي العام طلب منه الاستقالة بسبب اتفاقية رياضية مع الجانب القطري ورفضه التصويت للسعودية لتولي رئاسة اتحاد غرب آسيا.

وكشف رمضان في حوار إذاعي مع إحدى الإذاعات السورية إن رئيس الاتحاد الرياضي العام، اللواء موفق جمعة، طلب منه الاستقالة بسبب اتفاقية رياضية مع قطر "كانت ستخدم البلد"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الهدف كانت إزاحته.

وأشار رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم سابقا إلى أن القيادة الرياضية في سوريا طلبت التصويت للسعودية من أجل رئاسة اتحاد غرب آسيا، لكنه رفض لأن السعودية لا تسمح للسوريين بأداء مناسك الحج، حسبما قال.

وكان قد حقق المنتخب السوري تحت إدارة الاتحاد الذي كان يرأسه رمضان إنجازا تاريخيا بالوصول إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018.

وكان قد أعلن رمضان استقالته من رئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم في مارس/أذار من عام 2018، وخلفه في المنصب نائبه فادي الدباس، الذي استقال بعد أشهر من الفشل في كأس آسيا 2019 في الإمارات.