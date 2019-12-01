نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، فوز منتخب المملكة العربية السعودية على نظيره البحريني، ضمن مباريات خليجي 24 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الشيخ القطري في تغريدة له على صفحته بتويتر: "مبروك للأخضر السعودي وجماهيره فوزهم المستحق.. وهاردلك لجماهير منتخب البحرين.. خليجي 24"، وذلك بعد انتهاء المباراة بنتيجة هدفين سعوديين مقابل لا شيء.

وفي سياق متصل، برزت صورة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش مباراة الكويت وعمان، تظهر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الملقب بـ"الأمير الوالد"، مع الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وكان المنتخب الكويتي قد خسر مباراته أمام نظيره العماني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتداول نشطاء أيضا صورة لأمير قطر الوالد مع مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على تويتر: