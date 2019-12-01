نجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق يظهر بالزي السعودي.. فما المناسبة؟

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، روبين فان بيرسي، الأحد، وهو يرتدي الزي السعودي قبيل مشاركته في مباراة اعتزال المهاجم السعودي السابق، ياسر القحطاني.

ونشرت الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية لمانشستر يونايتد على تويتر، مقطع فيديو لفان بيرسي وهو يرتدي الزي السعودي، وعلقت عليه قائلة: "يا زينك.. يستعد فان بيرسي للمشاركة فب مباراة اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال".

وكان "روبن هود" كما يحلو لعشاقه تسميته، أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي بين عامي 2004 و2015، إذ كان قائد نادي أرسنال وأحد أبرز نجومه قبل أن ينتقل إلى اليونايتد في صفقة أثارت الكثير من الجدل.

وفضل فان بيرسي الانتقال إلى اليونايتد على اللعب لصالح مانشستر سيتي، إذ كان يسعى لتحقيق اللقب رقم 20 في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز وقد فعل ذلك في موسم 2012/2013، وهو آخر موسم توج فيه اليونايتد بلقب "البريميرليغ".

ومن المقرر أن تشارك كوكبة من نجوم كرة القدم العربية والأوروبية باعتزال القحطاني، الذي أسدل الستار على مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات عام 2018.