نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه والد اللاعب السعودي المعتزل، ياسر القحطاني، كلمة "مؤثرة" لابنه في الاحتفال الذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض، لاعتزال "القناص".

وقال والد القحطاني في كلمته التي وجهها لابنه: "لقد أخذتك الرياضة منا بعيدا، والآن حان وقت رد الدين، إلى أمك الحنون، فكم عانت وهي تراك مصابا أو متعبا وإلى أسرتك كاملة وزوجتك"، مضيفا أن رد الدين يجب أن يكون للوطن كذلك.

وأكد والد "القناص" السعودي أن هذا الاحتفال يمثل مناسبة لتجديد البيعة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وأقيم حفل اعتزال القحطاني في العاصمة السعودية، الرياض، الأحد، بحضور كوكبة من النجوم، على رأسها الإيطاليين فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، والمهاجم الهولندي روبين فان بيرسي.

وشهدت مباراة الاعتزال مشاركة عدد من نجوم الهلال السابقين والحليين مثل يوسف ثنيان وسامي الجبار ومحمد الشلهوب والليبي طارق التائب وغيرهم من اللاعبين الذين تركوا بصمة في عالم كرة القدم العربية والأوروبية.