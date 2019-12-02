قطر تفتتح مبنى "2022": الأول في العالم على هيئة أرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتح رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الإثنين، مبنى على شكل أرقام "2022" في العاصمة القطرية، الدوحة، بمناسبة ذكرى فوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022.

وافتتح الشيخ عبدالله بن ناصر، المبنى الأول من نوعه في العالم الذي يٌصمم على شكل أرقام، في منطقة أسباير رون، في الدوحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأتى هذا الافتتاح بمناسبة الذكرى التاسعة لفوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022، كما شهد حفل الافتتاح عرض فيلم قصير يحاكي تطور الرياضة القطرية والمنشآت الرياضية البلاد.

وكانت قد فازت قطر بحق استضافة المونديال في 2 ديسمبر/كانون أول من عام 2010، وأثار ملف ترشحها لاستضافة هذا الحدث العالمي ضجة كبيرة بعد اتهام عدة مسؤولين في الاتحادين الدولي والأوروبي وعدد من الاتحاد القارية الأخرى بتلقي رشاوي للتصويت للملف القطري، وهو ما تنفيه الدوحة بشكل قاطع.