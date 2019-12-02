نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر وقوف جمهور المنتخب القطري لكرة القدم أثناء عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة قبيل مباراة مُنتخبي البلدين في كأس الخليج بنسختها رقم 24، مساء الاثنين، مصحوبًا بتصفيق حار مع نهايته.

وأثار هذا الفيديو تفاعلا بين رواد تويتر ولقيت اللفتة ترحيبًا من عدد منهم، معبرين عن إعجابهم بسلوك الجمهور القطري رغم الخلافات السياسية بين البلدين، في حين رأى آخرون أنها مجرد مظاهر لا تعبر عن السياسة القطرية تجاه بقية الدول الخليجية.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

ويلعب منتخبا قطر والإمارات على ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة خليجي 24 المُقامة حاليًا في الدوحة.

وتأتي المباراة وسط مؤشرات تدل على قرب حل الأزمة الخليجية مع قطر القائمة منذ يونيو/حزيران 2017.

وفي وقت سابق الإثنين، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن ھناك مؤشرات إيجابية لـ"طي صفحة الخلاف بين الأشقاء"، لا سيما مع قرب انعقاد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفيما يلي بعض التعليقات على المقطع المتداول: