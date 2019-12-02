السعودية تحجز مقعدها في نصف النهائي وتضرب موعدا مع قطر

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حجز المنتخب السعودي، الإثنين، مقعده في الدور نصف النهائي للنسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج، بعد فوزه على عُمان بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليضرب موعدا مع قطر.

وتقدمت السعودية عند الدقيقة 26 عبر فراس البريكان، قبل أن يضيف هتان باهبري الهدف الثاني عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للأخضر.

وفي الشوط الثاني، قلصت عُمان الفارق عبر المنذر العلوي عند الدقيقة 55، قبل أن يسجل باهبري الهدف الثالث للسعودية عند الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة وصل المنتخب السعودي إلى نقطته السادسة ليتصدر المجموعة الثانية ويضرب موعدا مع قطر في نصف النهائي.

من جانبها، تأهلت البحرين إلى المربع الذهبي بهدف فوزها على الكويت برباعية مقابل هدفين لتواجه العراق في نصف النهائي.