نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طرح نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، أسباب خروج المنتخب الإماراتي من بطولة كأس الخليج الـ24 في قطر، بعد الخسارة أمام منتخب البلد المضيف برباعية مقابل هدفين الإثنين.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " الحقيقة التي ينبغي ان يتنبه لها كل من يعلق على منتخب الامارات في الدورة الرابعة والعشرين لبطولة دول مجلس التعاون هي ان المنتخب لم يكن حتى قبل البطولة بأسابيع سيشارك فيها.. جاءت المشاركة لاعتبارات أخرى وليست للمنافسة".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا إن بعد 48 عاما على قيام دولة الإمارات، تطور كل شيء في البلاد إلا المستوى في كرة القدم.

وتابع خلفان قائلا إن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لا يتحمل المسؤولية وحده، مشيرا إلى أن القضية مرهونة بـ"التخطيط الاستراتيجي للرياضة بشكل عام".

وكان قد خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدفين، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات من "حليجي 24"، ليودع البطولة من الدور الأول.

وكان "الأبيض" قد حل وصيفا في النسخة الماضية من البطولة بعد أن خسر النهائي أمام عُمان، وكان قد حقق منتخب الإمارات لقب البطولة في نسختي 2007 و2013.