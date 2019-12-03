نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

بعد الصافرة.. ميسي والأرجنتين الحل في "الانفصال"؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حصد لاعب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في تاريخه، الاثنين.

وفاز ميسي البالغ من العمر 32 عامًا بالكرة الذهبية، والتي يصوت فيها الصحفيون والنقاد الرياضيون، متفوقًا على مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، والذي حل ثانيا، ومهاجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة 5 مرات سابقًا.

وجاء نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في المركز الخامس، كما جاء رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي، في المركز العاشر.

كما حصل البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، على جائزة ياشين كأفضل حراس المرمى، متقدما على الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، والبرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

فاز ميسي بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، لأول مرة في عام 2009، لكنه لم يفز بها منذ عام 2015، ليتفوق على منافسه اللدود رونالدو بلقب واحد.

وعلى خطى كانافارو كأول مدافع يفوز بالكرة الذهبية في 2006، صوت الكثيرون للمدافع الهولندي فان دايك ليحل ثانيا في ترتيب الأصوات بعد ميسي وقبل رونالدو.

وحصل الهولندي فان دايك بالفعل على لقب أفضل لاعب في أوروبا بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الموسم الماضي.

وحافظ ميسي على مستوياته المرتفعة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، ليصبح أفضل هداف في أوروبا للموسم الثالث على التوالي، كما فاز بلقب الدوري الإسباني العاشر مع برشلونة، كما حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في العالم في سبتمبر أيلول الماضي، متفوقًا مرة أخرى على رونالدو.

ويعد صانع ألعاب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، أول لاعب بخلاف ميسي ورونالدو يحصل على الجائزة منذ عام 2007.