نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

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بعد الصافرة.. قراءات قبل "كلاسيكو" السعودية وقطر بكأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر لاعب المنتخب القطري، أكرم عفيف يصطحب لاعب المنتخب السعودي، هتان باهبري، في جولة في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويظهر في الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصويره "اللاعب القطري أكرم عفيف يقود سيارته بصحبة اللاعب السعودي هتان باهبري"، وفقا لما تناقله النشطاء.

ويأتي مقطع الفيديو بالوقت الذي تستضيف فيه الدوحة بطولة كأس الخليج بنسبة الـ24 بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين رغم مقاطعة تلك الدول لقطر، فيما بات يعرف بـ"الأزمة الخليجية".

ويذكر أن المنتخب السعودي أقصى نظيره القطري من البطولة بعد اللقاء الذي جمع بينهما وانتهي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي للبطولة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: