فيديو لاحتفال مشجع سعودي بين الجماهير القطرية يُثير تفاعلا على تويتر

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر احتفال مشجع سعودي كان يجلس بين الجماهير القطرية بعد فوز منتخب بلاده على قطر بهدف نظيف في نصف نهائي النسخة الـ24 من كأس الخليج.

ونشر عدد من المغردين السعوديين والقطريين المقطع، الذي أثار ردود فعل واسعة عبر موقع تويتر، ويظهر فيه المشجع السعودي وهو يحتفل بين الجماهير القطرية بعد أن أطلق الحكم صافرته.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

وعلق أحد المغردين السعوديين قائلا: " انبسط وافرح جعل مايفرح غيرك.. مشجع سعودي يفرح لحاله بين الجماهير القطريه"، على حد تعبيره.

من جانبه قال مغرد قطري عن اللقطة: "هو ،، اطمئن قلبه ولم يفعل ما فعل بين جمهور خصمه إلا وهو مدرك أن هذا الجمهور يملك من الاخلاق ما يجعله يعبر عن فرحته بينهم بكل أريحية.. المشهد والتعليقات ،، تسعد القلب"، حسب تعبيره.

وكانت قد تفوقت السعودية على قطر بهدف نظيف، الخميس، لتحجز مقعدها في نهائي كأس الخليج وتواجه البحرين التي تغلبت على العراق بركلات الترجيح.

وكان قد نشر اللاعب السعودي، هتان باهبري، مقطع فيديو يجمعه بنظيره القطري أكرم عفيف، وهما يتجولان داخل سيارة في العاصمة القطرية، الدوحة.