لأول مرة في التاريخ.. البحرين بطلة لكأس الخليج 24 في قطر

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نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب البحريني لقب كأس الخليج لأول مرة في تاريخه بعد أن فاز على نظيره السعودي بهدف نظيف في نهائي خليجي 24.

فعلى أرضية ملعب الدحيل في قطر، بقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى الدقيقة 69 عبر المهاجم محمد الرميحي، وبقي هذا الهدف صامدا وحيدا حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب البحريني اللقب الأول في تاريخه ببطولة كأس الخليج لينضم إلى قائمة المتوجين بلقب البطولة الأغلى على مستوى منتخبات الخليج.

بدروه، لم ينجح المنتخب السعودي بتشكيل الخطورة اللازمة على المرمى البحريني طيلة دقائق المباراة، ليفشل في تحقيق اللقب الرابع في تاريخه بالبطولة الخليجية.