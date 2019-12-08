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نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتخب البحرين بلقب كأس الخليج بنسخته رقم 24، والذي تحققه البحرين للمرة الأولى في تاريخها، ووجه رسالة للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وصافح الشيخ تميم لاعبي البحرين المتوجين باللقب الخليجي الأول في تاريخهم، وسلم قائد المنتخب كأس البطولة، قبل ان يغادر المنصة.

ونشر أمير قطر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج 24 لتي عشنا معها أياما رائعة. هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

وكان قد تغلب "الأحمر" البحريني على نظيره السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة ليحقق اللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه.