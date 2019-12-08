نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، خلال عزف النشيدين السعودي والبحريني قبل نهائي النسخة 24 من كأس الخليج، وفقا لما أظهرته لقطات تلفزيونية الأحد.

ووصل الشيخ تميم بن حمد إلى أرضية ملعب نادي الدحيل، تزامنا مع دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب لخوض النهائي الذي يسعى من خلاله المنتخب البحريني لتحقيق اللقب الأول في تاريخه.

من جانبه، يطمح "الأخضر" السعودي لتحقيق اللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2003.

ووقف الشيخ تميم بن حمد ووالده أثناء عزف النشيد البحريني وصفق الأول بعد نهايته، وفعل الأمر نفسه أثناء عزف النشيد السعودي قبل النهائي المنتظر.

ومن المقرر أن يصافح أمير قطر لاعبي المنتخبين بعد نهاية المباراة وتكريم المنتخب الفائز ومنحه لقب البطولة التي تستضيفها قطر.

وكتب شقيق الشيخ تميم، خليفة بن حمد آل ثاني تغريدة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "نودع اليوم خليجي 24 بنهائي يجمع البحرين والسعودية المنتخبين الفايزين بمصافحة سيدي سمو الأمير هذي البطولة اللي جمعتنا رغم خلافاتنا.. والله يجمعنا وياكم على طاعته.. وشكرا لجميع المنظمين ورجال ونساء الأمن والمتطوعين اللي كان لهم الفضل بعد الله في النجاح الكبير"، على حد تعبيره.

يذكر أن البحرين والسعودية والإمارات قرروا المشاركة قبل بداية البطولة بأيام قليلة بعد أن اعتذروا بداية عن خوض غمار خليجي 24 في قطر.