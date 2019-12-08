رونالدو يقدم هدية لوزير الخارجية الإسرائيلي.. والأخير يصفه بـ"العظيم"

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نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أهدى اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قميصه لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية تغريدة جاء فيها: "التقى وزير الخارجية الإسرائيلي اسرائيل كاتس على هامش زيارته السياسية الى إيطاليا كريستيانو رونالدو ونجوم فريق يوفينتوس".

ونقلت الخارجية الإسرائيلية تصريحات لكاتس قال فيها: "أهداني قميص الفريق وعليه رقمه ٧ ونقلت لرونالدو سلام جمهوره العريض في إسرائيل وتمنياتهم له بالتوفيق بالدوري الاوروبي.. رونالدو لاعب عظيم"، على حد تعبيره.

وكان قد تعرض يوفنتوس لخسارة تاريخية، السبت، أمام لاتسيو بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، ليفشل في انتزاع الصدارة من إنتر ميلان ويتجمد رصيده عند الـ36 نقطة في ترتيب فرق الدوري الإيطالي.