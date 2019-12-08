نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

من التنظيف إلى التدريب.. هكذا كانت حياة مدرب السعودية الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال نزال للملاكمة بين المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا في الدرعية.

النزال على اللقب العالمي فاز به البريطاني جوشوا ليصبح ذلك الفوز رقم 23 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة في حين أن خسارة رويز هي الثانية في مسيرته مقابل 35 فوزا.

وحسم جوشوا انتصاره بعدد النقاط من قبل ثلاثة حكام، اثنان منهم حكما بتفوق جوشوا بـ118-110 نقطة في حين كانت النتيجة من قبل الحكم الثالث: 119-109، ليتداول نشطاء تصريحاته عقب المباراة التي بدأها بـ"بسم الله" وسط هتاف من الجمهور.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل حول هذا الظهور: