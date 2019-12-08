ردود فعل غاضبة على محلل سعودي تمنى فوز البحرين على منتخب بلاده

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض المحلل السعودي عبد العزيز الدغيثر لانتقادات لاذعة بعد أن تمنى فوز منتخب البحرين على منتخب بلاده في نهائي كأس الخليج 24 في العاصمة القطرية، الدوحة.

وتداول مغردون مقطع فيديو للدغيثر قال فيه إنه يتمنى فوز المنتخب البحريني باللقب على حساب السعودية لأن "الأحمر" لم يفز باللقب الخليجي من قبل.

وأضاف المحلل السعودي قائلا إن ملك البحرين الشيخ عيسى بن حمد آل خليفة والهيئات المسؤولة عن الرياضة في البحرين أنفقوا الكثير من الأموال على كرة القدم ويستحقون الفوز بلقب "خليجي 24".

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

قوبل حديث الدغيثر بردود فعل غاضبة من جانب عدد من المغردين السعوديين الذين شكك بعضهم في "وطنيته"، في حين رأى آخرون أنه لم يكن موفقا في حديثه.

وكان قد أثار المحلل نفسه الجدل قبل بطولة كأس آسيا 2019 حين توقع أن تكون البطولة نقطة انطلاق لعودة الكرة الكويتية إلى سابق عهدها، دون أن ينتبه إلى أن الكويت لم تكن مشاركة في تلك النسخة.

وفيما يلي بعض التعليقات على حديث الدغيثر حول نهائي كأس الخليج: